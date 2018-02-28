РИАМО - 28 фев. Семинар для некоммерческих организаций прошел в подмосковном Реутове, участникам рассказали о том, как получить грант президента РФ на реализацию социального проекта, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«В Реутове состоялся обучающий семинар Фонда президентских грантов для некоммерческих неправительственных организаций Московской области, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», — говорится в сообщении.

Организаторами семинара выступили Главное управление социальных коммуникаций Московской области при поддержке министерства социального развития региона.

Эксперт семинара, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал представителям некоммерческих организаций о системе экспертизы проектов и особенностях их оценки по критериям, о тонкостях разработки социального проекта, подробно разобрал наиболее распространенные ошибки на примерах заявок конкурсов 2017 года.

Основное изменение, введенное в 2018 году, – новое направление конкурса, предусматривающее выделение грантов некоммерческим организациям, занимающимся поддержкой талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

Двадцатого февраля начался прием заявок на участие в третьем конкурсе Фонда президентских грантов, который продлится до 26 марта, а 1 июня состоится оглашение организаций-победителей. Объем грантовой поддержки в 2018 году составит 8 миллиардов рублей.

В 2017 году по итогам двух этапов конкурса президентских грантов поддержку на сумму более 100 миллионов рублей получили 62 организации из Московской области.