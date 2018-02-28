РИАМО - 28 фев. На складе бывшего завода на улице Орджоникидзе в столице обнаружили тело мужчины с травмами головы, на месте происшествия работают следователи, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Вечером 28 февраля 2018 года на территории склада бывшего завода, расположенного по улице Орджоникидзе в городе Москве, обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в области головы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также установление личности пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.