РИАМО – 28 фев. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает Газета.ru.

«Допинг-тесты российских спортсменов, участвовавших в Играх-2018, дали отрицательный результат. В связи с этим членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено», - говорится в сообщении организации.

Ранее МОК восстановил ОКР в правах.

На заседании исполнительного комитета МОК, которое прошло в декабре 2017 года, статус ОКР был понижен, а сборную России отстранили от Олимпиады-2018. Российские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в статусе «олимпийский спортсмен из России» (OAR).