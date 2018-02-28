РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Более 1 тысячи пациентов онкологического центра в Балашихе смогли пройти диагностику с помощью криостата, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Уже более 1 тысячи исследований тканей на онкологию провели на новом аппарате криостат с момента его установки в онкологическом центре подмосковной Балашихи», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Криостат заработал в операционном блоке Московского областного онкологического диспансера в Балашихе в конце 2017 года. Аппарат позволяет выполнять экспресс-исследование тканей на наличие злокачественных новообразований.

«Прибор дает возможность проводить исследование на онкологию в кратчайшие сроки – за 10–15 минут, в то время как раньше на это уходило 7–10 дней. Аппарат является в некотором роде холодильником: в него помещают кусок ткани, который быстро морозят, после его режут холодным резаком на тончайшие пластины, а дальше специалист изучает, что происходит в ткани», – пояснил Марков.

По его словам, с помощью криостата время диагностики онкологических заболеваний существенно сокращается, что способствует более оперативному лечению пациентов.

«Криостат располагается в соседнем помещении с операционной, это позволяет исследовать биопсийный материал, в то время как пациент находится на операционном столе», – добавил Марков.

На приобретение криостата было выделено 5,8 миллионов рублей.