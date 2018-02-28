РИАМО - 28 фев. За февраль в сервисные центры «Московский транспорт» по вопросам, связанным с парковками, обратились порядка 13 тысяч человек, сообщается на сайте столичного паркинга.

«В феврале 2018 года порядка 13 тысяч человек обратились по вопросам ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» в сервисные центры «Московский транспорт», что составило около трети всех посетителей. Граждане консультировались по вопросам выдачи парковочных разрешений, узнавали о способах оплаты парковки, записывались на прием», — говорится в сообщении.

Сотрудники центров принимают обращения горожан по любым вопросам, касающимся столичного транспорта - в том числе, по вопросам парковочного пространства. Среднее время обслуживания в феврале составило восемь-девять минут, а время ожидания в очереди – две-три минуты.

Сервисные центры «Московский транспорт» находятся по адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25. Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.