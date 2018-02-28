РИАМО - 28 фев. Компания из Китая рассматривает возможность локализации производства электрооборудования в ОЭЗ «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

«В ОЭЗ «Дубна» побывал с визитом председатель совета директоров Beijing Banner Electric Co., Ltd Хан Минг (КНР). Цель ознакомительной поездки – узнать, какие преференции предоставляет ОЭЗ резидентам, каковы условия их работы здесь и возможна ли локализация производства электрооборудования на ее территории», - говорится в сообщении.

Во время визита в Дубну председателя сопровождали представитель фирмы в России Лиу Янглин и генеральный директор консультанта по маркетингу компании «Ост-р» Александр Трубин.

Beijing Banner Electric Co., Ltd была создана в 1991 году, и с тех пор превратилась в крупного производителя электроприборов в Китае, в том числе, мощных промышленных трансформаторов и так называемых «умных» амперметров, позволяющих считывать всю информацию о сети и поставлять ее в единый центр. Компания входит в первую десятку китайских производителей электрического оборудования.

«Сегодня наша компания вышла за пределы Китая, активно развивает сотрудничество с Бразилией, Таиландом, Узбекистаном, и мы надеемся наладить взаимосвязи с Россией. В ближайшей перспективе мы рассматриваем возможность локализации бизнеса в России, и ОЭЗ в подмосковной Дубне показалась нам наиболее привлекательной площадкой для этого. Я узнал полезную для компании информацию, очень впечатлен тем, что здесь успешно работает такое большое число резидентов, в том числе, с иностранным капиталом, а также множеством льгот, которые им предоставляются, и, конечно, инфраструктурой ОЭЗ», - отметил Хан Минг.