РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Заместитель начальника управления МВД России по городскому округу Подольск, подполковник внутренней службы Любовь Помогалова проведет прием жителей 3 марта, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника управления МВД по Подольску, подполковник внутренней службы Любовь Помогалова проведет прием жителей округа 3 марта. Прием пройдет с 10:00 до 13:00 в здании УМВД России по Подольску по адресу: улица Революционный проспект, дом 84.

Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59. На личном приеме может присутствовать член общественного совета, образованный УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления.