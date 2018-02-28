РИАМО - 28 фев. Пропускной режим усилили на территории городской клинической больницы подмосковного Жуковского в соответствии с постановлением правительства РФ, сообщается на сайте ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» в соцсети «ВКонтакте».

«Допуск стороннего транспорта – личного, служебного, такси для транспортировки травмированных, тяжелых больных, инвалидов с явными признаками инвалидности, лиц престарелого возраста, беременных женщин и матерей с малолетними детьми на территорию Жуковской ГКБ осуществляется только по согласованию с заместителем главного врача по ГО и ЧС сроком до 15 минут, с выдачей временного пропуска и его изъятием при выезде», - говорится в сообщении.

Пропуск оформляется у заместителя главного врача по ГО и ЧС. На время его отсутствия решение о допуске транспорта на территорию принимает дежурный врач приемного отделения либо старший смены охраны объекта.

Допуск посетителей в главный лечебный корпус ГКБ осуществляется по временным (для лиц, осуществляющих постоянный уход за тяжелобольными с постельным режимом, требующим постоянного ухода – с 09:00 до 20:00 часов), или разовым пропускам – для посетителей к тяжелобольным с постельным режимом – с 16:00 до 19:00 часов – в рабочие дни, а также с 11:00 до 13:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов в выходные и праздничные дни. С 14:00 до 16:00 – тихий час (посещение запрещено).

Временные пропуска выдаются заведующими отделениями; разовые пропуска – в столе справок в вестибюле на первом этаже главного лечебного корпуса ГКБ. Временные пропуска действительны при предъявлении удостоверения личности.

К тяжелобольным допускается не более двух посетителей одновременно. Дети до 14 лет в главный лечебный корпус не допускаются (в порядке исключения – к тяжелобольным допускаются по особому распоряжению заведующего отделением.