РИАМО - 28 фев. По результатам прокурорской проверки к ответственности привлечено предприятие, эксплуатирующее очистные сооружения в городском округе Мытищи, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области проверила исполнение федерального законодательства при эксплуатации очистных сооружений в поселке Пироговский городского округа Мытищи. Данный объект эксплуатирует ОАО «Водоканал-Мытищи». Сброс сточных вод с очистных сооружений осуществляется в реку Клязьму. В нарушение требований действующего законодательства предприятие допустило сброс стоков в реку с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (железа, фосфатов, нефтепродуктов).

«В связи с выявленными нарушениями в отношении организации и ответственного должностного лица межрайонная природоохранная прокуратура Московской области возбудила дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения департамент Росприроднадзора по ЦФО привлек виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 93 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла хозяйствующему субъекту представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, предприятие принимает меры к устранению нарушений закона.