РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. В Люберецкой районной больнице №1 в поселке Красково до 1 апреля заработает кабинет флюорографии, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями. Они пожаловались, что в больнице не работает кабинет флюорографии.

«Оборудование для флюорографического кабинета уже есть. До 1 апреля кабинет заработает», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что на данный момент в инфекционном отделе проводится ремонт. На время ремонта оттуда вывезли всю мебель и оборудование и перевезли в терапевтическое отделение. Как только закончится ремонт, туда обратно завезут все оборудование и кабинет начнет свою работу.

«Мы будем стараться сделать все, чтобы ускорить этот процесс», – добавил Ружицкий.