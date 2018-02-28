РИАМО - 28 фев. Серпуховской городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Таджикистана Усмона Олмахмадова, он признан виновным в покушение на дачу взятки полицейскому и получил 1,5 года колонии, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Суд установил, что Олмахмадов намеревался дать взятку сотруднику МУ МВД России «Серпуховское» за непривлечение к административной ответственности четверых земляков, нарушивших миграционное законодательство. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за совершение указанных действий, Олмахмадов положил 30 тысяч рублей на рабочий стол сотрудника полиции, после чего был задержан.

«По приговору суда Олмахмадову назначено наказание в одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - говорится в сообщении.