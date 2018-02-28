РИАМО - 28 фев. Подписчики группы «РИАМО в Москве» в социальной сети «ВКонтакте» могут выиграть шесть новых книг Елены Михалковой «Нет кузнечика в траве».

«Разыгрываем шесть экземпляров нового детективного романа «российской Агаты Кристи» Елены Михалковой. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: убедиться, что вы подписаны на «РИАМО в Москве», сделать репост этого сообщения», - говорится в сообщении группы в соцсети «ВКонтакте».



Книги будут разыграны случайным образом среди всех участников конкурса 12 марта.

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