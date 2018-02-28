РИАМО - 28 фев. Территория ОЭЗ «Дубна» увеличена на 30 гектаров, соглашение об этом правительство Подмосковья подписало с федеральными властями, говорится в сообщении пресс-службы АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

«Подписано трехстороннее соглашение об увеличении территории особой экономической зоны «Дубна» на 30 гектаров. Теперь ее площадь составляет 217 гектаров. Свои подписи под документом поставили заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и глава Дубны Максим Данилов», - говорится в сообщении.

В настоящее время в ОЭЗ «Дубна» свои проекты реализуют 135 высокотехнологичных компаний, многие из которых строят на двух ее площадках собственные объекты. Еще около 25 резидентов управляющая компания ОЭЗ планирует привлечь на территорию особой экономической зоны в 2018 году.

«Увеличение территории ОЭЗ «Дубна» позволит привлечь сюда дополнительно порядка 15 высокотехнологичных производств. Объем их инвестиций может составить 7-8 миллиардов рублей», - отметил Буцаев.