РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Подольский муниципальный архив, который объединил филиалы Подольска, Климовска и Подольского района, можно будет посетить с экскурсией 12 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

Профессиональный праздник «День архивов» отмечают в России 10 марта. В 2018 году исполняется 100 лет государственной архивной службе России.

«В связи с празднованием юбилея 12 марта МКУ «Подольский муниципальный архив» с 9:00 до 18:00 проведет День открытых дверей в главном здании и двух филиалах. В рамках мероприятия проведут экскурсии, подготовят экспозиции документов по истории родного края», – говорится в сообщении.

Жители Подольска могут посетить экскурсии и экспозиции в Подольске на улице Высотная, дом №6, корпус 3; на улице Чистова, дом №11/8; в микрорайоне Климовск на улице Школьная, дом №8.