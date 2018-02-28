РИАМО - 28 фев. В Домодедовском ЗАГСе состоялось знаковое событие для 13 школьников округа, которым вручили паспорта гражданина РФ, сообщается на сайте городского округа Домодедово.

«В торжественной обстановке глава округа Александр Двойных и заведующая Домодедовским отделом ЗАГС Мария Белова вручили паспорта 13 подросткам, достигшим 14-летнего возраста», - говорится в сообщении.

На церемонии вручения паспортов присутствовали родители и близкие детей.

«Это не просто получение нового документа, это осознание того, что вы становитесь настоящим гражданином нашей великой страны. Это ощущение того, что вы осознаете глубину, величие истории и уважительно относитесь к ее традициям. Важно, чтобы вы чувствовали ответственность за свою страну, за тот город, в котором вы выросли», - отметил Двойных.