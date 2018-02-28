РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. Фонари установят на детской площадке на улице Карла Маркса в поселке Красково Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в поселке Красково.

«Освещение будет установлено. Не может быть такого, что комплексное благоустройство провели, а свет – нет. Это надо исправить в ближайшее время», – сказал Ружицкий.

Он поблагодарил жителей за такие замечания.