РИАМО - 28 фев. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил местную жительницу-ветерана со 100-летним юбилеем.

Мария Трубникова встретила войну в городе Ирбит Свердловской области, где работала на заводе контролером на производстве боевых снарядов. После войны переехала в Московскую область и продолжила трудовой путь на швейной фабрике. В семье юбиляра двое внуков и два правнука.

«Жительница Домодедова Мария Михайловна Трубникова отметила 100-летний юбилей. От имени президента РФ Владимира Путина вручил Марии Михайловне поздравление и подарки от губернатора Андрея Воробьева и администрации Домодедова. Крепкого Вам здоровья, Мария Михайловна, и семейного тепла», - написал Двойных в своем Instagram.