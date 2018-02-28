РИАМО - 28 фев. Публичные слушания по участку на улице Гризодубовой, где планируют построить спорткомплекс, проходят в подмосковном Жуковском, сообщается в группе Общественной палаты городского округа Жуковский «ВКонтакте».

«Публичные слушания по ПЗЗ по одному маленькому участку на Гризодубовой. Присутствует пять жителей», - говорится в сообщении.

На участке рядом с ТСН «Союз-ЦАГИ» планируют разместить спортивный комплекс с ледовой ареной, который может появиться и открыть свои двери уже через год.