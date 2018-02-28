РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Около 500 комплектов военной формы планируют пошить для съемок фильма о подольских курсантах, картину будут снимать в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

Продюсер кинопроекта, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников и один из инициаторов создания фильма о подольских курсантах депутат Госдумы Вячеслав Фетисов 27 февраля встретились со студентами Московского областного колледжа информации и технологий. Всего на встречу пришли более 100 молодых людей. Приступить к съемкам фильма о подвиге подольских курсантов планируется в августе 2018 года.

«Работа над народным кинопроектом «Ильинский рубеж» началась. Полным ходом идет подготовительный процесс. Все делается с максимальной точностью, шьются костюмы, будет задействована техника времен Великой Отечественной войны, будут использованы материалы Центрального архива министерства обороны РФ. События восстанавливаются с максимальной точностью. Будет пошито не менее 500 комплектов формы курсантов, а также костюмы массовки и обмундирование противника», – сказал Угольников.

По его словам, важна каждая мелочь. Планируется, что в фильм войдет эпизод, в котором рассказывается, что немцы в своих чемоданах везли не только предметы гигиены, но и парадную одежду, в которой они планировали пройти по Красной площади в случае победы. Чтобы зритель ощущал себя в центре событий, съемка будет вестись одновременно с пяти-шести камер, это большая режиссерская и операторская работа. Ролей для взрослых артистов в фильме немного, главные роли будут исполнять молодые люди 18-20 лет.

В проекте может поучаствовать любой желающий. Для этого нужно помочь финансово или сняться в эпизоде, пройдя кастинг актеров или волонтеров на сайте народного кинопроекта «Ильинский рубеж». Съемки начнутся в августе 2018 года. Главные сцены боев на Ильинских рубежах планируется снимать в октябре 2018 года.

Из 3,5 тысяч подольских курсантов, две недели удерживавших противника на подступах к Москве, в живых остались 500, все они продолжили воевать, 12 курсантов получили звания Героев Советского Союза.