РИАМО - 28 фев. Управление Росреестра по Москве регистрирует 80 квартир на фонд реновации, первую запись в единый государственный реестр недвижимости внесли в среду, сообщается на сайте ведомства.

«В трехдневный срок управление Росреестра по Москве зарегистрирует 80 квартир Московского фонда реновации жилой застройки, находящихся по адресу: 5-я Парковая улица, дом 62Б. Этот дом стал первым в рамках реализации программы реновации жилищного фонда столицы», — говорится в сообщении.

Первая запись, свидетельствующая о регистрации прав на фонд реновации, который будет осуществлять реализацию квартир в рамках программы переселения, была внесена в единый государственный реестр недвижимости 28 февраля 2018 года. В настоящее время регистрацию проходят еще 79 квартир.

В феврале сроки учетно-регистрационных действий в рамках реализации программы реновации были сокращены приказом руководителя столичного Росреестра с семи до трех дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов.

Кроме того, ранее в управлении Росреестра по Москве было сформировано отдельное подразделение, ответственное за координацию учетно-регистрационных действий в рамках реновации жилого фонда столицы. В задачи подразделения вошло оперативное решение вопросов, связанных с постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав на объекты недвижимости, построенные по программе реновации.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.