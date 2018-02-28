РИАМО - 28 фев. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование гибели двоих сотрудников МЧС при тушении пожара в Москве, сообщается на сайте СК РФ.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации, сотрудники центрального аппарата ведомства проконтролируют ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели двоих сотрудников МЧС при тушении пожара, которое ранее было возбуждено ГСУ СК России по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», - говорится в сообщении.

Пожарные погибли в ночь на среду при ликвидации возгорания в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка. Благодаря самоотверженной работе пожарных в результате возгорания не пострадало ни одно лицо из числа гражданского населения.