РИАМО - 28 фев. В спортивной школе центра спорта «Метеор» в Жуковском проходит городская военно-спортивная игра «Юный защитник Отечества», сообщил глава городского округа Андрей Войтюк.

«В мероприятии принимают участие 17 команд, представляющие образовательные учреждения города», - написал Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что ребята соревнуются в следующих дисциплинах: военизированная эстафета, сборка-разборка автомата, выполнение норматива по надеванию ОЗК, оказание первой медицинской помощи, знание истории родного края и ряд других.