РИАМО - 28 фев. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк обсудил с учащимися школы №6 вопросы благоустройства города, капремонта домов и ряд других.

«Прошла очередная встреча с учащимися в рамках проекта «Вопрос главе». Посетил школу №6. Некоторые вопросы взял на личный контроль. На часть вопросов постарался дать максимально развернутый ответ», - написал Войтюк в Instagram.

По его словам, вопросы касались благоустройства города и, в частности, Ильинки, капитального ремонта домов, очистки дорог и многого другого.