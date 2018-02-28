РИАМО - 28 фев. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области по итогам рассмотрения 16 дел об административных правонарушениях оштрафовали участников строительства на сумму более 1,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором с 19 по 25 февраля рассмотрено 16 дел об административных правонарушениях, по 15 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 1,42 миллиона рублей», - сказал глава надзорного органа Руслан Тагиев.

По его словам, из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве – 13 постановлений на 1,38 миллиона рублей, два постановления на 40 тысяч рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод. Одной строительной компании назначено наказание в виде предупреждения.

С начала 2018 года в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму 22,4 миллиона рублей. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила порядка 10,3 миллиона рублей.

«Обеспечение надлежащего качества строительства зависит от повышения ответственности и дисциплины всех участников строительного процесса», - добавил Тагиев.