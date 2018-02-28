РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на встрече с жителями поблагодарил их за активность в социальных сетях, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями поселка Красково.

«Спасибо всем жителям, которые пишут нам в социальных сетях и подсказывают, как сделать жизнь в городе комфортной», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что администрация стремится реагировать на все жалобы жителей, о которых они сообщают в социальных сетях.