РИАМО - 28 фев. Руководитель Главного управления по информационной политике региона в ранге министра Анастасия Звягина отметила, что в подмосковном городе Долгопрудный создаются условия для комфортного проживания жителей.

В среду глава подмосковного Долгопрудного Олег Троицкий выступил с отчетом по итогам работы в 2017 году перед жителями города. На отчете главы присутствовали Звягина, члены городского совета депутатов, руководители предприятий, организаций и учреждений города.

«Сегодня в Долгопрудном мы услышали отчет главы. Он четкий, ясный, понятный. В Долгопрудном многое делается. Мы видим, что открываются новые пешеходные зоны, парки приводятся в порядок, строятся дороги, развязки», - сказала Звягина.

Министр добавила, что глава Долгопрудного отметил важную проблему для Подмосковья, связанную с утилизацией отходов.

Звягина также отметила, что 14 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья, где рассказал о том, что уже проделано в регионе и что предстоит сделать для улучшения комфорта жителей.

«Изменения нашего города прекрасны. Город светлый, красивый, уютный. Здесь столько красивых домов, деревьев. Изменилось то, что жизнь стала прекраснее», - прокомментировала жительница Долгопрудного Галина Лазаревич.