РИАМО - 28 фев. Региональный Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома №31-1 со встроенно-пристроенной детской поликлиникой в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Медицинское учреждение площадью более 2 тысяч квадратных метров входит в состав жилого дома и располагается на первом и втором этажах здания. В смену поликлиника способна принять до 96 детей», - сообщил глава областного Минстроя Максим Фомин.

В состав поликлиники входит три функциональные группы помещений. Первая из них вестибюльная. Второй блок – это лечебно-профилактические помещения. Для приема и временной изоляции детей с инфекционными заболеваниями или подозрениями на них, в поликлинике оборудован приемно-смотровой фильтр-бокс. И еще один блок – служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Все лечебные кабинеты детской поликлиники будут оснащены диагностическим оборудованием, а также изделиями медицинской техники, мебелью и оборудованием. Согласно штатному расписанию сотрудников, в поликлинике предусмотрено 64 рабочих места для медицинского и обслуживающего персонала.