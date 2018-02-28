РИАМО - 28 фев. В подмосковном городе Долгопрудный завершили работы по строительству нового футбольного поля к чемпионату мира по футболу-2018, сообщил глава города Олег Троицкий.

В среду глава подмосковного Долгопрудного выступил с отчетом по итогам работы 2017 года перед жителями города. На отчете главы присутствовали руководитель Главного управления по информационной политике региона в ранге министра Анастасия Звягина, а также депутаты городского совета депутатов, руководители предприятий, организаций и учреждений Долгопрудного.

«Важным объектом строительства для города является тренировочная база к чемпионату мира по футболу-2018. Готово футбольное поле, ведется строительство административно-бытового корпуса с пресс-центром», - сказал Троицкий.

Он также уточнил, что работы идут в нормальном темпе.

«Объект полностью будет готов к началу лета», - добавил Троицкий.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.