В последнюю неделю февраля в Московский регион пришли сибирские морозы. Из-за аномального холода синоптики объявили оранжевый уровень опасности, а в ночь на 1 марта столбик термометра опустится до минус 24 градусов. Однако это не мешает некоторым людям ходить с голыми щиколотками и «рваными» коленками, что удивляет и раздражает прохожих в пуховиках, шубах и дубленках. Корреспонденты РИАМО расспросили людей на улицах, почему они так одеваются и не боятся ли замерзнуть.

Иван, 26 лет, бармен (Лобня):

«У меня невосприимчивость к холодам, поэтому я покупаю вещи сразу на все сезоны. Тем более, времени на улице провожу не особо много. Иногда ловлю на себе удивленные взгляды прохожих. Родственники и друзья тоже удивляются, как я умудряюсь не замерзнуть в рваных джинсах. Конечно, я люблю свои татуировки и не прочь их показать, но если бы мерз, то точно не стал бы сходить с ума и одеваться так в минус 20».

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Екатерина, 17 лет, школьница (Москва):

«Мне очень неудобно ходить в штанах, это пересиливает чувство холода. Поэтому я всегда ношу только юбки и платья. Со временем я перестала следить за прогнозом погоды, от шапки постепенно тоже отказалась. Я выбираю одежду только по настроению. По улице хожу целыми днями, но не мерзну. Могу утеплиться только тогда, когда выпадает снег».

Алёна, 21 год, туроператор (Москва):

«По городу я передвигаюсь на такси, поэтому мода у меня в приоритете. В любую погоду я хочу выглядеть женственно и носить то, что мне нравится.

Если бы люди не смотрели с осуждением и относились бы спокойно, то я могла бы выйти зимой в футболке и коротких шортах, да хоть в купальнике.

Конечно, на долгую прогулку я надеваю меховую шапку и кожаные перчатки, но в укороченных брюках с открытыми лодыжками все равно себе не отказываю. Живу одним днем. Пока молодая, странно бояться холода».

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Александр, 22 года, предприниматель (Москва):

«Я хорошо зарабатываю и езжу только на такси или личном авто, в метро был всего пару раз в жизни, поэтому в любое время года одеваюсь легко. В одежде предпочитаю комфорт. У меня в гардеробе вообще нет зимних вещей, они мне просто-напросто не нужны. На деловые встречи надевать на себя свитер как-то странно, а ходить по городу в шубе или пуховике до пят тем более. Организм уже привык, метель и сугробы меня особо не пугают. Правда, бывает провал, когда в минус 25 не удается быстро поймать такси».

Кирилл, 23 года, продавец-консультант (Москва):

«Я считаю, что Москва с ее быстрым темпом жизни располагает к тому, чтобы одеваться легко даже зимой. Пока побегаешь по городу – уже становится жарко, а когда заходишь в метро, закутанный, как капуста, можно вспотеть, а потом выйти на улицу и слечь с простудой. На работе тоже приходится постоянно носиться между клиентами. Когда я выхожу на улицу на перерыв, то каждый раз радуюсь, что привык к таким морозам и мне не нужно постоянно переодеваться, в отличие от коллег. Вся обувь у меня легкая и удобная. Я люблю кеды за их универсальность и не привык к туфлям и теплым ботинкам. Не вижу смысла мучиться и упариваться».

Фатима, 15 лет, школьница (Москва):

«Я планирую поступать в университет на дизайнера, поэтому внешний вид для меня очень важен. Даже в такую холодную погоду, как сегодня, я придерживаюсь выбранного мной образа. Мне нравится так выглядеть и бросать вызов зиме и морозу. Я практически все время хожу в кроссовках и летних джинсах на босую ногу. Колготы и перчатки в минусовую температуру тоже ношу нечасто.

Люблю модные джинсы с открытыми лодыжками, в них я выгляжу привлекательнее.

Чтобы не мерзнуть, я придумала такую фишку: где-то раз в полчаса забегаю погреться в кафешку или в магазин. Сейчас на мне легкое меховое пальто – оно вполне меня согревает. Если на дорогах пробки и ехать на машине совсем не вариант, то приходится одеваться теплее».

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Валерий, 29 лет, охранник, (Москва):

«Два года назад я переехал в Москву с Северного Урала. Люди там одеваются намного легче, чем в Москве, и в минусовую температуру могут выйти по делам в спортивной ветровке. У меня уральская закалка, и здесь мне совсем не холодно. Хотя рабочего дресс-кода у меня нет, я люблю классический стиль одежды, который не предполагает утепленные модели. Элегантные костюмы и туфли ношу даже в минусовую температуру и не испытываю дискомфорта. В Москве много серости, которую хочется чем-то разбавить. Стильный образ поднимает мне настроение».

Светлана, 40 лет, косметолог (Лобня):

«Закрытую одежду я не ношу принципиально, даже в самые суровые морозы. Меня спасает личный автомобиль, на нем я езжу на работу в Москву. Так что для меня не проблема одеться так, как мне нравится, в любую погоду. Конечно, иногда приходится пробежаться до парковки или до ресторана в обеденный перерыв, но я не успеваю замерзнуть. Когда особенно большие пробки, я сажусь в электричку.

На этот случай у меня припасен «костюм моржа»: платье до колен, кашемировые перчатки и короткая шубка.

Я хочу выглядеть хорошо и всегда предпочту красоту комфорту».

Алина, 38 лет, делопроизводитель (Москва):

«Вообще я постоянно мерзну, потому что мне лень тепло одеваться. Особенно, если я проспала и куда-то бегу, то выхожу полураздетой. Как и сегодня, я по три раза в день выхожу прогуляться на свежий воздух, и мне не хочется заморачиваться, надевать штаны. Я боюсь заболеть, но все равно продолжаю так одеваться».