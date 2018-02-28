РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Более 60 ясельных групп откроют в детских садах Балашихи в текущем году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям.

По данным Балашихинского информагентства, в среду Юров отчитался перед жителями городского округа Балашиха о проделанной работе в 2017 году. На мероприятии присутствовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Еще одна важная для нас задача – ясли. С каждым годом число ясельных групп в детских садах Балашихи неуклонно растет. В этом году (в 2018 году – ред.) в городе должна быть создана уже 61 ясельная группа», – сказал Юров.

Он добавил, что в 2018 году введут в эксплуатацию два детских сада: в микрорайоне Саввино на 220 мест и в микрорайоне Павлино на 150 мест. В учреждениях уже формируются коллективы педагогов и назначены руководители. В 2019 году в Балашихе построят еще три детских сада общей вместимостью 740 мест.

По сведениям агентства, в 2015 году в Балашихе насчитывалось 22 ясельные группы. В 2017 году их количество достигло 45.