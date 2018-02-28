РИАМО - 28 фев. В Московской области необходимо реконструировать культурные объекты и восстанавливать малые города и исторические поселения, сообщила в среду член регионального штаба Общероссийского народного фронта, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Екатерина Мечетина.

Региональное отделение ОНФ в Подмосковье провело круглый стол по вопросам сохранения и развития исторических поселений Подмосковья. Особое внимание было уделено формированию дорожной карты развития и сохранения исторических поселений, общественно-государственного и муниципального партнерства в этой сфере. Дорожную карту решено разработать совместно с министерством культуры Московской области при участии экспертов ОНФ с учетом мнения общественности.

«Одна из главных задач, мне кажется, с точки зрения культуры в Подмосковье, - это вернуть ее (культуру - ред.) в предназначенные для нее помещения. Нужно использовать все блага и преимущества того, что Москва, с одной стороны, близко, а с другой стороны, красота малых городов Подмосковья ни с чем абсолютно не сравнима», - сказала Мечетина.

По ее словам, много объектов в Подмосковье нуждаются в культурной реконструкции. Это устаревшие, разрушенные места или дома, ставшие объектами, не имеющими отношение к культуре.

Мечетина заметила, что в списке культурно значимых городов региона находятся 20 селений и каждый из них является жемчужиной области.

«Очень хочется верить в то, что Подмосковье станет радостным, красивым и привлекательным не только для туристов, но и для своих жителей», - добавила она.

Мечетина также подчеркнула, что без культурного компонента невозможно экономическое развитие Московской области.