РИАМО - 28 фев. Депутаты Мособлдумы рассматривают вопрос о внесении изменений в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», среди предложений обсуждается внесение поставщика некачественной продукции в черный список с отстранением от участия в системе госзакупок на семь лет, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Московская областная дума неоднократно поднимала вопрос о контроле качества общественного питания в школах. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов дал поручение депутатам изучить способы реформирования предоставления услуг по общественному питанию в школах и предложить решения, которые исключат повторения событий в кадетском училище.

«Мы считаем необходимым установить требование участия поставщиков пищевой продукции в саморегулируемых организациях. А в случае, если будет установлено, что поставили фальсифицированную и некачественную продукцию, вносить поставщика в черный список с отстранением такого поставщика от участия в системе госзакупок на семь лет», - сообщил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов.

Он также подчеркнул, что в том числе предлагают установить запрет на полную или частичную передачу субподрядчикам обязательств по исполнению контракта на поставку продуктов питания в образовательную организацию или оказание услуг по организации питания обучающихся организациям, не участвовавших в процедурах закупки, а также утвердить типовую форму контракта с учетом указанного запрета.

«Последние события убедили нас в том, что необходимо как можно быстрее вносить изменения в законодательство с тем, чтобы защитить школьников от недобросовестных поставщиков питания. Случаи с отравлением детей в образовательных организациях не должны повторяться», - напомнил парламентарий.

Он напомнил, что в Подмосковье и раньше обращали внимание на эту тему.

«В подмосковных школах министерство потребительского рынка и услуг Московской области регулярно проводит мониторинг качества предоставления услуг. Так, в 2016 году были разработаны «Единые требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателей», которые рекомендованы всем учреждениям образования Московской области для использования при проведении закупки услуг общественного питания», - уточнил депутат.

Кроме этого, он подчеркнул, что в 2016-2017 годах в области провели конкурс на лучшее типовое школьное меню - по итогам выбрали пять лучших по своему составу меню, которые рекомендовали для использования во всех образовательных учреждениях Подмосковья.

«Но, как показывает практика, чтобы предотвратить случаи отравления в подмосковных школах, нужен комплексный подход. На это Мособлдума обратила внимание еще в январе, когда отравились преподаватели и учащиеся кадетской школы. Сейчас эта тема получила развитие на федеральном уровне - в Совете Федерации разрабатывается соответствующий закон», - сказал Рожнов.

Ранее в Подмосковье по инициативе детского омбудсмена региона Ксении Мишоновой с 22 января по 22 февраля провели общественный мониторинг реализации права детей на обеспечение качественным полноценным питанием в школах. В мониторинге приняло участие 279 школ из 20 муниципалитетов. В том числе прошел опрос школьников о качестве питания. Большинство опрошенных подмосковных школьников назвали питание в столовых недостаточно вкусным и качественным, при этом самыми любимыми блюдами в школьных столовых у ребят стали куриные котлеты, макароны и борщ.

В России в целом, и в Московской области, в частности, участились случаи отравления детей в школах. Сотрудники и учащиеся кадетской школы в Люберцах в начале года попали в больницу с острой пищевой токсикоинфекцией, затем отравились дети в школе-интернате в Электростали.