РИАМО - 28 фев. Торгово-рекреационный комплекс, в который войдут магазины и спа-зона, готовится ко вводу в эксплуатацию в районе Новокосино на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Как сообщил руководитель департамента Сергей Левкин, строительство трехэтажного здания на пересечении Новокосинской улицы и улицы Галины Вишневской завершено.

«Комплекс, общая площадь которого составляет почти 5 тысяч квадратных метров, станет новым объектом торгово-бытового обслуживания в шаговой доступности для жителей Новокосина», - отметил Левкин.

Торговые галереи будут занимать часть первого и весь второй этаж. На третьем этаже разместится спа-комплекс, где местные жители смогут проходить оздоровительные процедуры.

Перед главным входом в здание, со стороны улицы Галины Вишневской, размещена стоянка вместимостью 33 машино-места.