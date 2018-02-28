РИАМО - 28 фев. Неизвестные проникли в квартиру на Фрунзенской набережной в Москве, избили хозяина и украли деньги, а также личные вещи на сумму более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВ России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение от неработающего мужчины о разбое в квартире по адресу: Фрунзенская набережная, 32.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных позвонив, вошли в квартиру, нанесли побои мужчине, связали его, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили 2 тысячи долларов США и 50 тысяч рублей, трое наручных часов, три кольца, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом семи ребер слева без смещения, переломом нижней стенки левой орбиты со смещением.

По словам представителя пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело.