РИАМО - 28 фев. В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели двоих сотрудников МЧС России при тушении пожара в жилом доме, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
В ночь на среду при тушении пожара в квартире жилого дома по бульвару Матроса Железняка в Москве погибли бойцы 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве: старшина внутренней службы Михаил Фомин 1985 года рождения и прапорщик внутренней службы Александр Драевский 1982 года рождения. У Драевского остались жена и дочь 2005 года рождения.
«По поручению руководителя ГСУ СК России по городу Москве Александра Дрыманова первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», - сказала Иванова.
По ее словам, следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из приоритетных является неисправность электропроводки.
В настоящее время проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины гибели сотрудников МЧС назначен ряд судебных экспертиз. Расследование по уголовному делу продолжается.
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