РИАМО - 28 фев. Столичные власти окажут необходимую помощь и поддержку семьям двух пожарных, героически погибших при спасении людей из горящей квартиры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вчера, спасая людей на пожаре, героически погибли двое сотрудников МЧС Михаил Фомин и Александр Драевский. Соболезную их семьям и близким. Окажем всю необходимую помощь и поддержку. Город будет помнить имена своих героев», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ночь с 27 на 28 февраля при тушении пожара в квартире жилого дома по бульвару Матроса Железняка в Москве погибли бойцы 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве: старшина внутренней службы Михаил Фомин 1985 года рождения и прапорщик внутренней службы Александр Драевский 1982 года рождения. У Александра Борисовича остались жена и дочь 2005 года рождения.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщала, что информация о пожаре по адресу: бульвар Матроса Железняка, дом 3, корпус 1 поступила в МЧС 27 февраля в 21:48. Происходил пожар на 16-м этаже 16-этажного жилого дома. Из горящей квартиры были спасены четыре человека, из них трое детей. В ходе тушения пожара произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени, из-за чего погибли двое пожарных. В 23:36 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров.