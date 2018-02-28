РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. В среду утром в подмосковном Подольске на улице Кирова две иномарки столкнулись с автобусом ПАЗ, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал по улице Кирова в Подольске и напротив Ледового дворца «Витязь» у автобусной остановки «Сквер Подольских курсантов» около 9:05 увидел ДТП с участием трех машин. Столкнулись автомобили Renault Logan, автобус ПАЗ и Volkswagen Polo. Авария не сильная», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном промежутке автодороги образовался затор длиной 500 метров. Движение затруднено от поворота с улицы Высотная до поворота на Октябрьский проспект.