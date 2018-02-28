РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. В среду утром в частном доме в подмосковной Балашихе произошел пожар, есть пострадавшие, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать восьмого февраля 6:23 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, квартал Щитниково, дом №131. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 6:55, а в 7:50 открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Для тушения пожара задействовали 38 человек и 11 единиц техники.