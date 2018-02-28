РИАМО - 28 фев. Несколько человек пострадали в результате пожара в частном доме в квартале Щитниково в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте главка МЧС России по региону.

В среду в 06:23 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, квартал Щитниково, дом 131.

«В 06:55 - локализация на площади 200 квадратных метров. В 07:50 - ликвидация открытого горения. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли 38 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и пять единиц техники.