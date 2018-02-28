РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 фев. Женский экипаж из подмосковного Королева примет участие в соревновании «Леди-триал», по традиции заезд пройдет 8 марта, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель внедорожного клуба «Леший» Денис Базанов.

Мероприятие пройдет в поселке Боровково Ногинского района Подмосковья. Участницы заезда будут состязаться в двух категориях: стандартные и подготовленные автомобили.

«Восьмого марта состоится традиционный заезд девушек по бездорожью, в котором примет участие экипаж из Королева. Мероприятие проходит при поддержке администрации Ногинского муниципального района. Девушек ждет подготовленная интересная трасса, богатый призовой фонд и, конечно, отличное настроение», - сказал Базанов.

Соревнование «Леди-триал» проводится с 2007 года. В прошлом году состоялось юбилейное соревнование. На состязание съезжаются представительницы из Москвы, Подмосковья и ближайших областей. Девушки демонстрируют мастерство на специально подготовленной трассе. Здесь важна чистота прохождения спецучастков (секций), а также временной показатель.