РИАМО – 28 фев. Для военнослужащих разработали подробный свод правил поведения, в котором также оговорен запрет на социальные сети, пишет в среду газета «Известия».

Минобороны подготовило кодекс поведения для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов. Этот документ описывает все аспекты деятельности управленца — от внешнего вида и манеры разговаривать до организации работы подразделений и постановки задач подчиненным. Специальный раздел посвящен информационным технологиям и соблюдению секретности при их использовании.

«На особом контроле — мобильные телефоны, а социальные сети объявлены «табу». По словам экспертов, и в царской, и в советской армии офицер Генштаба был образцом профессионализма и хороших манер», - пишет газета.

Документ стал результатом анализа практического опыта, он призван повысить эффективность деятельности должностных лиц ВС РФ. Кодекс носит рекомендательный характер, но его соблюдение будет учитываться при аттестации офицера и оценке его служебной деятельности.

В разделе об организации работы авторы стремились ответить на вопрос: какие личные качества должен в первую очередь демонстрировать руководитель. Офицеру рекомендуют быть терпимым и доброжелательным с подчиненными — подчеркивается, что они находятся под защитой руководителя.

Как записано в кодексе, офицер всегда имеет достойный внешний вид и в любой ситуации выглядит как руководитель. Поэтому предписывается тщательно следить за прической (у себя и подчиненных) и одеждой. В частности, «неуместны куртки и майки с надписями на иностранном языке и флагами других государств».

«Особое внимание уделено культуре речи. Офицер не может использовать уличный жаргон и нежелательную лексику, чтобы не стать объектом насмешек и не утратить авторитет в глазах окружающих. Предлагается даже записывать собственную речь на диктофон, чтобы выявлять слова-паразиты и ненужные междометия», - добавляется в сообщении.

Компетентный руководитель должен уметь пользоваться ПК и оргтехникой. Однако в этой сфере много подводных камней. Необходимо запретить использование для работы личных компьютеров, внешних жестких дисков и иных накопителей информации. Нельзя использовать и служебные, полученные в обход установленных правил. Строго предписано взять под личный контроль своевременность установки и обновления антивирусных программ.

Отдельно оговариваются правила использования мобильников. Сотовый телефон назван «идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа». Поэтому запрещается принимать в подарок телефоны от посторонних людей.

«Нельзя и оставлять собственный аппарат без присмотра, чтобы исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение. Под категорическим запретом оказались социальные сети. Согласно кодексу, они являются «табу для вас и ваших подчиненных», - уточняется в статье.