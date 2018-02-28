РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 фев. Руководитель администрации Королева Юрий Копцик и его заместители проведут прием жителей городского округа 1 марта, встреча пройдет в ДК «Юбилейный» в 14:00, после этого глава города выступит с отчетным докладом о работе в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Перед встречей с главой с 14:00 в ДК «Юбилейный» будут организованы личные приемы горожан руководителем городской администрации и его заместителями по разным направлениям, а также руководителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, председателями комитетов и других организаций города», – говорится в сообщении.

Предварительной записи на прием не требуется.

После приема в 16:00 глава города Александр Ходырев выступит перед жителями с отчетным докладом о проделанной работе.