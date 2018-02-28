РИАМО - 28 фев. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС рекомендовала органам местного самоуправления проработать вопрос погашения долгов и кредитов всех граждан, которые погибли в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье, пишет в среду газета «Известия».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из аэропорта «Домодедово» в Орск 11 февраля, упал через несколько минут после взлета в Раменском районе Московской области. При этом погиб 71 человек - все пассажиры и члены экипажа.

«Семьи жертв недавней авиакатастрофы Ан-148 в Московской области могут освободить от уплаты долгов погибших. Речь идет не только о кредитах, но и о коммунальных услугах и других финансовых обязательствах, сказано в протоколе заседания правительственной комиссии (документ есть у «Известий»). Местные власти уже получили рекомендацию, рассказали в региональных правительствах», - отмечается в статье.

Местным властям рекомендовано погасить в том числе кредиты, задолженности по оплате коммунальных услуг, другие финансовые обязательства. В списке указано 19 регионов, где жили погибшие и проживают их семьи.

Издание напоминает, что в середине февраля списать долги погибших по кредитам пообещали в Сбербанке, его клиентами были 25 погибших в авиакатастрофе.

В правительстве Московской области отметили, что у одного из погибших, который был зарегистрирован в регионе, имеются непогашенные кредиты банка ВТБ-24 на сумму порядка 3 миллионов рублей. В настоящее время банк прорабатывает возможность реструктуризации данных кредитов.

В правительстве Саратовской области (там жили почти все члены экипажа Ан-148) рассказали газете, что рекомендации правкомиссии поступили 26 февраля и находятся на рассмотрении в администрации Саратова. При этом ранее было принято решение о предоставлении семьям погибших по 1 миллиону рублей материальной помощи.

В администрации Тамбовской области, где жил командир Ан-148 Валерий Губанов, сообщили, что его семье уже выплатили компенсацию 1 миллион рублей из резервного фонда региона, а также обещали оказать помощь в погашении каких-либо его долгов, если от родственников поступит соответствующее обращение.

В правительстве Мордовии рассказали, что в катастрофе Ан-148 погибла жительница Рузаевки Елена Давыдова. Ее семье перечислили компенсацию 1 миллион рублей, при этом по погашению кредитов просьбы не было.

В пресс-службах правительств Оренбургской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Краснодарского, Пермского краев, Рязанской, Ярославской областей не предоставили оперативного комментария.

Как отмечают эксперты, на законодательном уровне выплата долгов погибших за счет бюджета не предусмотрена. Это может рассматриваться только как мера поддержки граждан на случай ЧС.

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