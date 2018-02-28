РИАМО - 28 фев. Столкновение фуры и такси произошло на Международном шоссе в Москве, в результате ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной ГИБДД.

«В 03:55 поступила информация о столкновении такси и фуры на первом километре Международного шоссе, полоса по направлению в «Шереметьево». Пострадали два пассажира такси», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.