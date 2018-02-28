РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из дачных домов подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 27 февраля 2018 года в 20:10 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Правды, дом №30. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 00:10», – говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Всего в ликвидации возгорания принимали участие две единицы техники и восемь человек.