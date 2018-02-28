РИАМО - 28 фев. Полицейские МУ МВД России «Серпуховское» задержали двух женщин, подозреваемых в совершении серии краж из квартир пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленницы пришли в квартиру к 78-летней жительнице Серпуховского района якобы с целью сбора денежных средств на похороны умершего соседа. Пенсионерка согласилась помочь и впустила их. В ходе разговора мошенницы отвлекли внимание пожилой женщины и в это время похитили ее сумку, в которой находилось 35 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде дома, полицейские установили и задержали правонарушительниц. Ими оказались жительницы Тульской области в возрасте 20 и 22 лет, одна из которых находилась в федеральном розыске за аналогичное преступление.

«Кроме того, установлена причастность одной из них к совершению еще двух краж у пенсионеров на территориях Московской и Владимирской областей», – добавила Петрова.

В отношении задержанных следственным управлением МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Одной из злоумышленниц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй – подписки о невыезде и надлежащем поведении.