РИАМО - 28 фев. Двое подростков попали под электричку на железнодорожной станции «Домодедово» в Подмосковье, один из них погиб, второй получил травмы, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, 27 февраля примерно в 19:55 двое подростков 2000 года рождения, опаздывая на электропоезд, решили сократить путь и перейти железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся поездом. В виду малого расстояния машинисту электропоезда сообщением Москва - Ожерелье не удалось предотвратить наезд. От полученных телесных повреждений один подросток скончался на месте происшествия, другой доставлен в медицинское учреждение.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетних на станции «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги», - отмечается в сообщении.

Следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.