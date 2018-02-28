РИАМО - 28 фев. Львинохвостые макаки, живущие в Московском зоопарке, принесли потомство, у пары Кая и Ляли родился детеныш, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Московском зоопарке у пары львинохвостых макак — самца Кая и самки Ляли — родился детеныш. Увидеть его можно в павильоне «Приматы» на новой территории зоосада», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что это очень важное событие не только для Московского зоопарка, но и для всего зоопарковского сообщества.

«Почти 20 лет Московский зоопарк ведет работу по разведению вандеру в рамках Общеевропейской программы сохранения и разведения редких и исчезающих видов», - пояснила Акулова.

В России львинохвостые макаки представлены в Московском, а также в Санкт-Петербургском и Екатеринбургском зоопарках. Львинохвостые макаки живут в столичном зоосаде с 1998 года, сейчас стая состоит из четырех особей. Для их комфортного обитания созданы все необходимые условия. Они питаются фруктами, ягодами, грибами, листьями, а также насекомыми и мелкими позвоночными животными. Обезьяны ведут дневной образ жизни, а после наступления сумерек засыпают прямо на ветках деревьев.