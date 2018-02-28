РИАМО - 28 фев. У столичных библиотек появился онлайн-поиск книг на иностранных языках, сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

«Новая полезная функция появилась на портале «Библиогород». На интерактивной карте теперь можно найти библиотеки столичного департамента культуры, в которых представлены издания на 13 популярных иностранных языках. Среди них английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, а также китайский и японский. Всего на карте отображаются 37 читален», - говорится в сообщении.

Немногие горожане знают, что в столичных библиотеках есть книги на иностранных языках. Это научная, учебная и художественная литература. Посетители могут прочитать на языке оригинала «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи, «Идеального мужа» Оскара Уайльда, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, а также произведения Теодора Драйзера, Стивена Кинга, Дэна Брауна и Харуки Мураками.

Всего в Москве более 100 читален, где хранится свыше 190 тысяч книг на иностранных языках. На интерактивной карте портала «Библиогород» отображаются только те учреждения, в фондах которых не менее 100 изданий на английском и не менее 50 на других языках.

Чтобы узнать, в какой библиотеке находятся книги на том или ином языке, пользователю необходимо зайти в раздел «Карта», затем отметить один или несколько иностранных языков. На карте появится перечень читален. Дальше нужно с помощью курсора выбрать ближайшее учреждение, после чего отобразится информация о нем: график работы, телефон, сайт и адрес. Уточнить, какие именно книги есть в выбранной библиотеке, можно по телефону.

«Самый большой фонд иностранной литературы представлен в центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова, он составляет более 90 тысяч изданий. Помимо художественных произведений, здесь можно найти и редкие профессиональные книги на французском, английском, немецком, итальянском языках и латыни», - уточняется на сайте.

Большую часть книг на иностранных языках посетители могут взять домой, с редкими изданиями можно ознакомиться только в читальных залах.