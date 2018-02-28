РИАМО - 28 фев. Более 70% москвичей, участвовавших в соцопросе, рассказали, что хотели бы заниматься благотворительностью, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во всем мире 27 февраля отметили День некоммерческих организаций. К празднику социологи опубликовали результаты опроса об отношении москвичей к НКО. Его участниками стали более тысячи горожан. Каждый девятый опрошенный сказал, что хотел бы помогать нуждающимся, свыше 70% готовы заниматься благотворительностью. Но участвовала в благотворительных акциях только пятая часть горожан, а волонтером был лишь один из десяти», - говорится в сообщении.

Более 60% участников опроса заявили, что знают о деятельности некоммерческих организаций, но вспомнить название хотя бы одной смогли только 13%. О некоммерческой и общественной деятельности города знают недостаточно 43% респондентов; они хотели бы получить на эту тему больше информации.

В Москве зарегистрировано более 30 тысяч НКО, из них около шести тысяч работают в социальной сфере. Город помогает им консультациями, грантами и субсидиями. Одно из самых важных событий для некоммерческого сектора столицы - конкурс субсидий, который проводит комитет общественных связей столицы. За 15 лет по итогам этого конкурса финансирование получили свыше 2,7 тысячи НКО, а объем вложенных городом средств превысил 1,4 миллиарда рублей.